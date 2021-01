Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, post misterioso: «Giornata difficile, aperte ferite che pensavo rimarginate»

Elisa Isoardi ha condiviso un suo scatto in abito da sera e nella didascalia ha sottolineato che qualcosa dentro di lei è cambiato: “Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no”.

APPROFONDIMENTI IL CAMBIO PARTNER Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei, Serena Bortone a Oggi... SPENTI I RIFLETTORI... Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Ci... DOPO IL TALENT Ballando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Ecco tutta la...

Elisa Isoardi, recentemente ballerina a “Ballando con le stelle” a fianco di Raimondo Todaro, ha postato dal suo account instagram un suo scatto, seguito da una misteriosa didascalia: “Pronta per uscire – ha scritto la conduttrice nella didascalia - Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza. #tu #sicresce #avanti #solocosebelle #consapevolezza”.

Misterioso il motivo, ma quel “ieri” a cui si riferisce il post, coincide proprio con il compleanno di Raimondo Todaro. Che sia proprio lui la causa delle ferite riaperte, come ha fatto anche notare qualche attento follower?

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA