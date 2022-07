Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: «Con lui a volte è difficile. E con le sue ex...»

Elisabetta Gregoraci è single ormai da 5 anni. Ma con il suo ex marito, Flavio Briatore, ha sempre voluto mantenere un ottimo rapporto. Merito soprattutto di loro figlio, Nathan Falco, che è riuscito a tenerli legati nonostante non siano più sposati dal 2017. È per lui che hanno trovato un equilibrio che va oltre la fine della loro storia. Ma, ovviamente, non sempre è facile, anzi come rivela la stessa showgirl a volte è proprio difficile.

«In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto», ha fatto rivelato Elisabetta Gregoraci a Il Corriere della Sera.

Un rapporto che spesso la fa apparire insieme anche alle ex storiche di Flavio Briatore. Elisabetta sul suo profilo Instagram ha recentemente pubblicato una foto che la ritrae insieme a Naomi Campbell e Heidi Klum (con la seconda Briatore ha avuto anche una figlia, Leni, che oggi ha 18 anni). E la Gregoraci ha commentato lo scatto che risale al Gran Premio di Monte Carlo: «C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati tutti e abbiamo scattato questa foto», ha spiegato con semplicità. Nessuna invidia, nessun rancore tra le tre bellezze che hanno in comune il fatto di aver condiviso l'amore per l'imprenditore.

Infine Elisabetta Gregoraci spiega che le piacerebbe moltissimo avere di nuovo l’opportunità di fare l’attrice. «Molto, specie se mi mette alla prova, sennò evito. Ho fatto film molto belli e impegnativi, in cui mi invecchiavano, mi imbruttivano ed era quello che mi piaceva: essere diversa da come ci si sarebbe aspettati. Anche se avverto un po’ di pregiudizio. Anche Calopresti, con cui ho girato un film bellissimo come Aspromonte - La terra degli ultimi, mi diceva, quasi sconsolato: 'certo, tu sei proprio tanto famosa…' avverto che non sempre questo è un bene, anche se poi, alla fine, penso di aver fatto dei bei ruoli e di essere riuscita anche a riempire qualche sala grazie alla fama».