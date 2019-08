Francesco Chiofalo piange disperato dopo lo scandalo del tradimento: «Farò di tutto per riprendermela»

Giovedì 29 Agosto 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Instagram Stories, lacrime e tradimenti. Piange disperato Francesco Chiofalo dopo lo scandalo che lo ha travolto in queste ore. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma e partecipante di Temptation Island nel 2017, avrebbe tradito la sua attuale compagna Antonella Fiordalisi. A sostenerlo è proprio la "terza", e cioè Aurora Ciorbi, la donna di Roma con cui avrebbe avuto una storia clandestina. Lei ha deciso di vuotare il sacco su Instagram facendo esplodere una vera e propria bomba social.La Fiordelisi, appena scoperti gli altarini, non ha trattenuto dolore e rabbia e si è filmata mentre versa lacrime amare per Chiofalo, per poi pubblicare tutto su Instagram. La stessa cosa ha fatto il personal trainer romano che è apparso in una stories più disperato che mai.«L'unica cosa che mi interessa è Antonella. Se ne è andata di casa e io sto male come mai in vita mia. Io la amo quella ragazza e io - lo giuro - faccio di tutto per riprendermela. Io la amo da morire», ha detto Francesco Chiofalo tra le lacrime.