E' rottura completa tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. L'ex di Cecilia Rodriguez sembra voler tagliare definitivamente ogni legame con la ex Madre Natura e ha smesso di seguirla su Instagram.L'ex naufraga, invece continua a seguire Monte ma non più Matteo Gentili, suo ex fidanzato ora nella casa del Grande Fratello. Nessuno parla ma gli addii social fanno più rumore di qualsiasi altra dichiarazione.