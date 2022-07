Parata di vip per il compleanno di Gabriel Garko. L'attore torinese ha festeggiato a Roma non solo i suoi 50 anni, ma anche i trent'anni di carriera con un mega party a Roma tra i giardini e i saloni di Palazzo Brancaccio. Dopo la festa "intima" co ngli amici più stretti in cui c'era anche l'ex Eva Grimaldi, quello di venerdì sera è stato un evento celebrativo più sfarzoso e glamour con tanti vip tra cui Milly Carlucci e Beppe Convertini.

Venerdì 15 luglio si è svolto a Roma il party esclusivo per celebrare il 50° compleanno e i 30 anni di carriera di Gabriel Garko (Credits foto Sara Galimberti e Fabio Zazzaretta). All'evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), hanno potuto partecipare anche due fan Sonia Mirabile e Gerardo Pulignano, vincitori del contest organizzato per l’occasione.

Non una semplice festa di compleanno ma un vero e proprio show con tanto di direzione artistica a cura di Marco Chiodo (Founder Theia events & more e resident director di “Notre Dame de Paris”), che ha dato vita ad un viaggio nei 30 anni di cinema e televisione di Gabriel Garko: 10 film, 2 spettacoli teatrali, 22 serie tv, la co-conduzione del 66 Festival di Sanremo, un libro edito e un romanzo in uscita, e un nuovo progetto cinematografico.

Per l’evento Garko ha indossato un abito bianco con ricami realizzato dallo stilista John Richmond. Total white anche la mega torta decorata con motivi minimal floreali. Gli invitati hanno viaggiato sulle note della band “Funkaffair” con le voci di Valentina Ferrari e Luca Marconi, dal musical “We will Rock You” dei Queen, scatenandosi in pista con grandi successi e brani di nicchia attraversando le vibes della musica soul, funk e dance, con il ricco repertorio della strepitosa band, tra cui gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Donna Summer, gli Incognito, i Jamiroquai, Bruno Mars, e al ritmo della pop music del DJ Stefano Capasso

Per questo duplice anniversario, Gabriel ha invitato amici e parenti, compagni di scuola, colleghi e maestranze del mondo dello spettacolo. Tra i partecipanti: Milly Carlucci con suo marito Angelo Donati, Manuel Bortuzzo, Laura Freddi, Enrico e Federica Vanzina, Livio Beshir, Eleonora Daniele, Elena Russo, Beppe Covertini, Chiara Giordano, Andrea Evangelista, Gilles Rocca, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Francesca Manzini con Marco Scimia, Alessandro Zan, Rocco Casalino, Francesca Cipriani, Guglielmo Scilla, Paolo Stella, Gianluca Mech, Jonathan Kashanian, Ludovico Fremont con Simona Fiorenza, Rachele Di Fiore, Letizia Gorga, Marco Vivio, Vittoria Schisano.