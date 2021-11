Gf Vip, Francesca Cipriani riceverà la proposta di matrimonio in diretta? Le anticipazioni

Ventunesima puntata del Gf Vip. Stasera alle 21.40 torna in diretta il reality show condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Non è più un segreto che stasera nella casa ci saranno due nuovi ingressi. Patrizia Pellegrino e Maria Monsè varcheranno la porta rossa più agguerrite che mai per rompere i già precari equilibri che i vipponi hanno creato nel loft di Cinecittà. Da giorni nella casa infatti c'è un gran chiacchiericco sui possibili nuovi ingressi e oggi Signorini stesso lo ha confermato. I “vipponi” sono sempre convinti che nella Stiva ci sia già qualcuno… saranno nascoste li le due showgirl? In nomination ci sono Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?

Gf Vip, torna la passione tra Soleil e Alex

Tra Soleil Sorge e Alex Belli torna il sereno e l'«attrazione artistica» (così come piace definirla all'attore) le immagini di stanotte nella piscina e i racconti che si sono fatti sotto le lenzuola lo dimostrano. Nel frattempo l'ex di CentoVetrine fa retromarcia e urla ora a gran voce di non voler assolutamente la moglie Delia Duran nella casa.

Gf Vip, Alfonso Signorini ad Alex Belli: «Sembra tu stia recitando un copione di una soap anni '80»

Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio

Non mancheranno certo neanche stasra le emozionanti sorprese: di una sarà protagonista Manuel Bortuzzo. Ma la più importante e quella da cui ci aspettiamo un grande show è quella che vedrà protagonista Francesca Cipriani. Stasera il suo fidanzato Alessandro Rossi pare si iginocchierà di fronte a milioni di telespettatori e con un anello alla mano chiederà la mano della bombastica showgirl? Quel che è certo è che stasera l'imprenditore si impegnerà per il futuro con l'ex Pupa. Prepariamoci i popcorn con la speranza che a Giucas Casella restino tutti i capelli in testa.

Gf Vip, Alessandro lascia la casa e Francesca se la prende con Giucas: «Avevi detto che rimaneva, non ne azzecchi una»

L'appuntamento per un'altra puntata del Grande Fratello Vip è per stasera alle 21.40 su Canale 5