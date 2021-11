Gf Vip, Guenda Goria si sposa: nozze col nuovo fidanzato Mirko Gancitano

Guenda Goria dopo il Grande Fratello Vip è pronta alla nozze. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è pronta a fare il grande passo con l’attuale fidanzato, Mirko Gancitano.

GFVip, Guenda Goria si sposa: nozze con Mirko Gancitano

Guenda Goria dopo il Grande Fratello Vip è pronta alla nozze con l’attuale fidanzato, il fotografo e operatore video Mirko Gancitano. Mirko ha già fatto la proposta a Guenda (oltre che in privato) durante il GFVip chiedendo la sua mano al padre Amedeo, al tempo recluso nella casa, e lei ha quindi annunciato la data delle nozze. La coppia si sposerà, come ha confessato Guenda in un’intervista a “NuovoTv”, con una cerimonia religiosa nell’estate del 2022, anche se una data certa ancora non c’è. A fare da testimone di nozze la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.

APPROFONDIMENTI PERSONE Can Yaman, nuovo amore dopo Diletta Leotta? Ecco chi è la... FIORI D'ARANCIO Matrimonio da sogno per Ivy Getty: l'ereditiera della famiglia... WANDA GATE Icardi choc, ha passato una notte con Eugenia Suarez: il cognato lo...

Dopo il matrimonio ci saranno i figli, anche se Guenda ha qualche timore per via dell’endometriosi: «Sicuramente – ha spiegato - le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!»