Grande Fratello 2019, Lory del Santo avverte Francesca De André: «Gennaro Lillo, relazione difficile...»

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un’altra», a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l’ex recluso nella casa del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillo, attuale fidanzato della coinquilina Francesca De Andrè, dopo le liti in diretta con l’ex Giorgio Tambellini.Lory lo conosce lontano dalle telecamere: «Lui è bravo a far valere le sue ragioni ed è un buon tattico – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” - Insomma, ci sa fare. Mentre Francesca con la storia del dico tutto in faccia spesso parla a vanvera non dando il giusto peso a quello che afferma».Lui sarebbe un calcolatore e la differenza di caratteri si farà sentire: «Francesca è sicura della sua bellezza e pensa che ogni uomo dovrebbe cadere ai suoi piedi. Tratta quindi tutti con sufficienza. Quello con Gennaro è sicuramente un rapporto strano. Penso che lui sia più coinvolto di Francesca perché altrimenti, dopo aver capito che tipo è lei e averlo fatto notare ai telespettatori del GF, non sarebbe subito ritornato dalla De André».La relazione sarà difficile: «Penso che questa sia una relazione difficile: lei non ha un lavoro che possa darle stabilità e lui neanche. Quindi stare in una barca vacillante non è di sicuro un buon inizio (…) Tutto può accadere, ma se si litiga così tanto da subito, come hanno fatto loro, di certo la storia nasce con macchie che, prima o poi, si possono allargare. Senza telecamere la situazione è diversa».