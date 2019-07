Grande Fratello 2019, lo sfogo di Martina Nasoni sempre più lontana da Daniele Dal Moro: «La vita è una ruota che gira»

Lunedì 29 Luglio 2019, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 17:43

Martina Nasoni, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, sembra sempre più lontana da Daniele Dal Moro. I due non trascorrono più del tempo insieme, eppure dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia sembravano inseparabili. La ragazza è appena tornata a Terni dopo le vacanze in Campania e in Calabria e si è lasciata andare a un lungo sfogo che da molti è stato interpretato contro il ragazzo veneto. Tra loro è finito tutto per una incompatibilità di carattere.«Credo ancora nei valori: della famiglia, dell’amicizia, dell’onestà, del rispetto. Credo ancora che la vita è una ruota che gira e prima o poi ognuno raccoglierà ciò che ha seminato», dice la ragazza probabilmente rispondendo alle critiche su Instagram. «Vado sempre avanti e non mi curo di quello che la gente pensa o dice di me. In fondo la cosa più importante è riuscire a specchiarsi senza farsi schifo», conclude.Martina è apparsa delusa da qualcosa o qualcuno, ma chi ricorda la sua storia personale sa anche che è molto forte e decisa. Ha anche raccontato in una recente intervista che il suo sogno è quello di diventare un'attrice e che se non dovesse arrivare a realizzarlo tenterebbe la strada della tatuatrice.La “ragazza con il cuore di latta” in fondo ha guadagnato una bella cifra dopo il reality e potrebbe scegliere di investire parte del denaro negli studi. Intanto è ancora single e sogna il principe azzurro.