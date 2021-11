Icardi-Nara, dall'Argentina: «Maurito non è stupido, si è fatto beccare per separarsi»

Dall'Argentina arriva una bomba sulla telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo molti la riconciliazione, che c'è stata fra i due grazie alla mini luna di miele a Dubai, non sarebbe convincente. In Argentina, infatti, continuano ad analizzare i fatti e a cercare di scoprire i dettagli nascosti della crisi sentimentale più famosa dell'ultimo mese. Durante la trasmissione Secreto verdaderos, il giornalista Azzaro ha parlato della volontà del giocatore di separarsi: «Non è stupido...».

«La grande paura di Icardi è quella di aver visto quello che ha sofferto Maxi López - ha dichiarato il giornalista -. Icardi voleva separarsi da Wanda Nara molti mesi fa. Inoltre, credo che inconsciamente quando lasci così tanti indizi in giro, qualcosa di te vuole che l'altra persona lo scopra. È come quando lasci il computer con WhatsApp aperto. Qualcosa dentro di te vuole che tua moglie lo scopra, ma tu no. Non credo che Icardi sia stupido. È una coppia nata in maniera controversa e, quindi, se dovesse finire sarebbe controverso per come è Wanda e per come è Icardi. Icardi è stato l'artefice e il carnefice della situazione di Maxi López.

Ha posato per le pubblicità, ha partecipato a canzoni. Questo è costato a Icardi molti problemi nello spogliatoio dell'Inter, inizialmente. Gli hanno negato il mate. Hanno fatto la tipica mateada quando l'Inter era piena di argentini e in un turno l'hanno boicottato. Il mondo del calcio non ha digerito come Icardi si è mostrato di fronte all'infedeltà. Poi è entrato a far parte di una coppia , ma dava fastidio il fatto che mettesse tutto in piazza».