«Irina Shayk gelosa di Lady Gaga, con Bradley Cooper è finita perché lei sospettava un tradimento»

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 16:13

Durante la, quella strana intesa la notarono tutti, soprattutto i fan:, che avevano lavorato insieme al film(e il cui duetto Shallow ha vinto poi l'Oscar per la miglior canzone), su quel palco stavano decisamente bene insieme. Tanto che alcuni fan azzardarono una relazione tra i due, perché Lady Gaga, a un certo punto del loro duetto, sarebbe stata sul punto di baciarlo.Verità o solo montature? Non lo sapremo mai. Ciò che è certo però è che entrambi sono tornati single, lui recentemente, dopo la rottura con la supermodellaex fidanzata di Cristiano Ronaldo. Bradley e Irina sono stati insieme per quattro anni e due anni fa avevano avuto una bambina: sia l’attore diche la cantante di, dopo quella esibizione, avevano messo a tacere le voci dicendo di essere solo amici.Ma Irina, quelle voci le sentiva:da quei giorni la Shayk e Cooper avrebbero iniziato a litigare spesso, perché Irina sospettavacon Lady Gaga. Sospetti nati proprio da quegli sguardi sul palco durante quell’esibizione: «La loro relazione ha iniziato il suo crollo quando Bradley e Gaga hanno iniziato a girare il film», ha detto una fonte anonima a Radar Online. «Da allora Irina non è più riuscita a fidarsi di lui. Litigavano spesso, il loro rapporto era un disastro».Insomma alla fine pare che ciò che i fan auspicavano, cioè un amore folle e romantico tra i due, potrebbe avverarsi davvero: dopo la performance sul palco degli, atteggiamenti e sguardi sospetti avevano fatto volare i sogni degli ammiratori di entrambi, che speravano in un lieto fine, per ora ancora lontano. Ciò che colpisce è quanto sottolineato proprio dai siti di gossip statunitensi, secondo lui Irina, davanti alle presunte 'avances' di Lady Gaga nei confronti del compagno, avrebbe visto minacciata la sua autostima: parafrasando un vecchio film, dunque, «nessuno è al sicuro».