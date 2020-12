Katia Follesa: «Ho avuto il Covid, non l’ho detto a nessuno. È stata una galera...»

Anche Katia Follesa ha avuto il Covid. Katia Follesa, ospite di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato di aver preso il virus, anche se in forma lieve: “E’ stata una galera”.

Katia Follesa ha raccontato a Silvia Toffanin di aver contratto il Covid, per fortuna in forma leggera, e di aver scelto di non dirlo a nessuno per evitare preoccupazioni: “Ho avuto il Covid, ma non l'ho detto a nessuno – ha raccontato a Silvia Toffanin - L'ho preso a metà ottobre ma per fortuna ho avuto una forma abbastanza leggera, non sono stata molto male. Ho preferito non dirlo per non far preoccupare nessuno".

Al contagio è poi naturalmente seguito l’isolamento: " Posso dire che è stata una galera… Ho sfruttato quel momento per regalare un po' di ironia sui social. Nessuno dei miei famigliari voleva incrociarmi, neanche in corridoio".

