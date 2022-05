Lily-Rose Depp, la figlia top model e attrice di Jhonny Depp: ecco chi è e chi sono i suoi ex

Suo padre è da mesi sotto i riflettori per il processo per diffamazione da 50 milioni di dollari con la sua ex moglie Amber Heard, ma questo fine settimana gli occhi erano puntati tutti su Lily-Rose Depp. La figlia di Jhonny Depp e Vanessa Paradis, attrice, top model e influencer, ha festeggiato domenica 29 maggio il suo 23esimo compleanno, condividendo una foto su Instagram di un enorme mazzo di fiori e una serie di selfie luminosi in una canotta di pizzo rosa e fascia da "principessa del compleanno" con i suoi 5,9 milioni di follower.

Per la prima volta, da quando è iniziato il processo del padre, Lily-Rose è tornata a pubblicare qualcosa sui social. In mezzo alla battaglia per diffamazione multimilionaria, la star di The King ha comprensibilmente scelto di rimanere relativamente in silenzio, e per questa sua decisione ha anche ricevuto alcuni commenti di odio dagli utenti dei social media.

Lily-Rose ha parlato apertamente nel 2016 dopo che sono emerse per la prima volta le accuse di abusi contro suo padre. Condividendo una foto dei due insieme sul suo Instagram, ha sottotitolato il post: «A mio padre è la persona più dolce e amorevole che conosca. Non è stato altro che un padre meraviglioso per me e il mio fratellino, e tutti quelli che lo conoscono direbbero lo stesso», ma successivamente quel post fu cancellato per evitare di esser presa di mira dai propri fan.

L'INFANZIA

Da allora, però, la giovane Lily-Rose si è fatta strada da sola nel mondo dello spettacolo. Fin da subito ha deciso di seguire le orme del padre e della madre sicuramente molto scomode, vista la loro celebrità a livello mondiale. Non appena diventata maggiorenne, però, la giovane ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo di Hollywood.

Con suo padre Johnny Depp nominato per tre Oscar come miglior attore prima del suo decimo compleanno, e sua madre, la top model francese Vanessa Paradis, che guidava le campagne di Chanel, Lily-Rose non avrebbe mai potuto avere un'infanzia sotto le righe e la sua ascesa nel mondo del cinema non ha tardato ad arrivare.

Nonostante ora sia una delle giovani attrici più in voga del momento a Hollywood, Lily-Rose era in realtà molto più propensa a emulare la carriera di cantante di sua madre, che quella del padre. «Quando ero piccola volevo fare la cantante, solo perché volevo essere come la mamma. Ogni bambina vuole essere come sua madre», ha detto Lily-Rose al The Sun nel 2019. Tuttavia, un talent show scolastico all'età di 10 anni non ha sortito i risultati attesi e ha abbandonato l'idea di diventare una cantante molto in fretta.

La sua adolescenza è stata tranquilla, senza discoteche e con tanti programmi di cucina visti in tv. Ma non sono mancati anche i momenti difficili. Da piccola Lily fu ricoverata d'urgenza per un'insufficienza renale e rimase in ospedale per 9 giorni. Jhonny Depp ha descritto varie volte quel periodo come il più brutto della sua vita. «Ci hanno detto che i suoi reni si erano chiusi e che sarebbe stata fortunata a sopravvivere. Per nove giorni ci siamo seduti accanto al suo letto e ci siamo rifiutati di muoverci finché non ha iniziato a migliorare».

Negli anni dell'adolescenza ha seguito le orme della madre, approdando alle sfilate di Chanel. E poi ha capito che il suo vero posto nel mondo del lavoro sarebbe stato davanti a una cinepresa. Come il padre e la madre ha abbandonato gli studi molto giovane per dedicarsi alla recitazione e approdare ad Hollywood proprio come suo padre. E adesso è una delle attrici più sexy e richieste di Hollywood.

GLI EX

Ma nel suo palmares oltre a vari film e serie tv, può contare anche su un elenco di ex fidanzati di prima categoria Lily-Rose, infatti, ha avuto relazioni con alcuni degli scapoli più richiesti del mondo. La sua prima relazione è stata con Ash Stymest nel 2016. Conosciuto nel mondo della moda, i due si sono frequentati per due anni prima di lasciarsi, anche se i due non hanno mai reso pubblica la loro relazione.

Il secondo fidanzato è stato Timothée Chalamet, astro nascente del cinema con Gen Z. Come tutte le grandi storie d'amore di Hollywood, si sa che i due si sono incontrati sul set di un film. Per l'esattezza sul set di The King di Netflix. Si sono frequentati tra ottobre 2018 e aprile 2020 e sono stati spesso avvistati a Tompkins Square Bagels nell'East Village di New York durante questo periodo. La coppia è stata fotografata romanticamente tenendosi per mano sotto la pioggia dopo aver mangiato al fast food Blue Ribbon Fried Chicken e nel settembre 2019 sono stati sorpresi a baciarsi appassionatamente a bordo di uno yacht a Capri.

Più tardi, nell'estate 2021, Lily-Rose ha avuto una relazione con l'attore Austin Butler, ma la storia non è durata molto. Adesso, infatti, Lily-Rose Depp si sta frequentando con il rapper francese Yassine Stein. I due sono stati paparazzati spesso insieme e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele.