Lindsay Lohan, nozze con Bader Shammas? «Sono la donna più fortunata del mondo»

Nozze per Lindsay Lohan con Bader Shammas? Il matrimonio dell'attrice era uno dei più attesi, visto l'entusiasmo dell'attrice che aveva comunicato il grande passo che avrebbe fatto con il suo compagno, consulente finanziario di origini arabe.

Secondo The Pipol, l'attrice si sarebbe sposata proprio il 1° luglio, giorno del suo 36° compleanno. Nella foto, Lindsay Lohan appare sorridente e abbracciata al suo (futuro?) sposo, mostrando la mano con l'anello di fidanzamento al dito e s accanto allo scatto, dedica parole al miele alla sua dolce metà: «Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita dal fatto che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno».

È lei stessa a definirlo suo marito, seppur al momento non ci siano foto della cerimonia o qualche indizio in merito alla location o agli invitati. I due avevano annunciato il loro fidanzamento lo scorso novembre e anche in quell'occasione l'attrice lo aveva definito «la mia famiglia, il mio tutto».

Insomma, un amore totalizzante, intenso, che è sicuramente di supporto per l'ex ragazza prodigio che dopo una carriera sfavillante da ragazzina, è finita nel girone della droga e dell'alcol. È da tempo, infatti, che Lindsay Lohan sta cercando di riprendere in mano la sua vita e la sua carriera, come ha raccontato anche suo padre Michael Lohan in un'intervista a PageSix: «Lindsay sta rilanciando la sua carriera e vuole una brava persona nella sua vita. Shammers non è un tipo di Hollywood, è un ragazzo a cui non piacciono le luci della ribalta».