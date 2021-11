Lindsay Lohan annuncia le nozze col compagno Bader: «My family. My future»

Fiori d'arancio per Lindsay Lohan. Ad annuciarlo è l'attrice stessa, pubblicando una foto in bianco e nero, dove si mostra sorridente e abbracciata al compagno Bader S Shammas a cui dedica parole d'amore: «My love. My life. My family. My future» pubblicando una foto in bianco e nero col suo compagno Bader S Shammas.

APPROFONDIMENTI IN LOVE Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, crisi superata: amore ritrovato... RAI1 Selvaggia Lucarelli, sorpresa al fidanzato Lorenzo Biagiarelli in tv.... PERSONE Belen, la sorella Cecilia Rodriguez scrive ad Antonino Spinalbese: il...

Leggi anche - Gf Vip, il bacio di Soleil e Alex Belli scatena i commenti: «Un limone da paura». Cos'è accaduto davvero

L’attrice ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio e di aver detto sì. In realtà non ha raccontato in modo dettagliato cosa è accaduto e come il fidanzato le ha chiesto di sposarlo, ma ha lasciato intuire chiaramente la novità. Lindsay ha postato stamattina su Instagram una serie di fotografie insieme al fidanzato mostrando l’anello al dito. Un chiaro simbolo di matrimonio in arrivo, confermata dall'emoji dell’anello nella didascalia.