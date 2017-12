Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano, l'annuncio via social: «Ho detto sì!»

Venerdì 29 Dicembre 2017, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è profumo di fiori d'arancio in casa di "Amici"., la ballerina professionista ed ex allieva del talent show di Maria De Filippi, si sposa con, figlio del super manager vip Lucio Presta e producer di successo.L'annuncio è arrivato via social sui profili di entrambi con una foto che dice tutto, Lorella raggiante mostra ai suoi follower uno splendido anello di fidanzamento e una scritta sulla mano inequivocabile "Ho detto sì" .La foto è accompagnata da una romantica dedica d'amore: ""HO DETTO SI …. - scive Lorella - In quel momento il cuore batteva all’impazzata e la mia mente ha smesso di pensare… Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. HO DETTO SI. Grazie di esistere vita mia".Più ermetico ma non meno romantico Niccolò : "Ha detto “SI”. ❤️💍❤️ TI AMO IMMENSAMENTE"Lorella e Niccolò stanno insieme da circa due anni e in questo momento sono in Kenya per le vacanze di natale e per festeggiare il compleanno della bellissima ballerina. Per ora, la data del matrimonio non è ancora stata annunciata, ma il nuovo anno parte davvero con una manrcia in più per la giovane coppia.