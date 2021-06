Massimo Boldi è di nuovo innamorato, lei ha 34 anni meno di lui: «Mi sfugge, si ritrae...». L'attore lombardo è di nuovo innamorato. A fargli perdere la testa, la cosmetologa polacca Anita Szacon, 41 anni, 34 meno di lui. Paparazzati insieme in un ristorante dal settimanale Oggi, Boldi avrebbe poi commentato così: «Se sono innamorato? Credo di sì, perché ha un carattere impossibile. Solo un uomo innamorato potrebbe resistere, è spigolosissima».

Al momento, infatti, Anita - che vive e lavora a Roma - sarebbe titubante. Continua il comico: «Mi piacciono la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Ma per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla».

Al settimanale, Massimo Boldi ha spiegato anche da dove nasce la sua passione per le giovani donne: «La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore sempre oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro. L’età? Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore. Si vede che non piaccio alle donne mature».