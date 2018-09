Massimo Boldi operato d'urgenza: «Vi racconto cosa è successo»

Domenica 23 Settembre 2018, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 19:15

Massimo Boldi, operato di nuovo al cuore, si collega direttamente dall’ospedale con Domenica Live.«Ho fatto l’intervento all’aorta a fine aprile/maggio - racconta Boldi - poi il film con Christian (De Sica) e sono stato benissimo, dopo sono andato in vacanza a Forte dei Marmi e, qui, facendo qualche passeggiata ho sentito un dolore al petto, a fine agosto ho fatto una tac coronarica».Ha scoperto di avere così «tre coronarie ostruite», come spiegano i medici. E si è sottoposto a un intervento d’urgenza.«Sai come fa il mio cuore? Ta-ta-ta-ta», Boldi chiude il collegamento con una delle sue battute più note per rassicurare il pubblico sulle sue attuali condizioni di salute.