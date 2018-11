Salvini a Pomeriggio 5: «Sono single, ma non sono sfigato»

Mercoledì 7 Novembre 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospite a Pomeriggio 5 si racconta a 360 gradi con Barbara D'Urso. Dalapprovato in Senato, alla sua vita privata. La storia tra il vicepremier e la conduttrice Elisa Isoardi sarebbe terminata da poco . E Barbara D'Urso chiede ironicamente delucidazioni a Salvini. « Ho visto su Instagram che la sera vai a dormire da solo con i fiori...». E lui avrebbe replicato: «, non sono messo così male».E poi avrebbe continuato: «Stasera andrò a dormire. Su Instagram mi piace condividere con gli italiani la mia vita privata. Ma ho sempre tutelato la privacy della mia compagna e i miei figli e continuerò a farlo. Ma uno ha il diritto di essereper una volta». E quando Barbara D'Urso lo stuzzica dicendogli che è un bell'uomo, intelligente, lui ci scherza su: «. Ma sono single, cosa vuoi che faccia».Salvini parla anche del Decreto Sicurezza appena approvato in Senato, uno dei provvedimenti bandiera del ministro dell'Interno: «perché riguarda la vita di tutti i giorni. Se fino a ieri un richiedente asilo commetteva un reato, rimaneva in Italia. Ora se ti becco a spacciare, a rubare o a stuprare. Continueranno a essere accolti coloro che scappano davvero dalla guerra e che troveranno nell'Italia il loro paese. Ma chi fa il furbetto lo rimanderemo a casa. In questo modo risparmieremo quattrini e».E cotinua: «Stiamo sperimentando la pistola elettrica per poliziotti e carabinieri. Ci sono soldi per le telecamere di sorveglianza nelle città. Ci occuperemo delle telecamere negli asili. Ci sono più fondi per le vittime di usura. E infine - conclude -per abbattere una villa dei Casamonica che diventarà un giardinetto per bambini».E quando Barbara D'Urso gli chiede se a marzo si tornerà alle urne risponde così: «. Con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte stiamo lavorando bene. Riducendo gli sbarchi, non spenderemo più 35 euro al giorno per i richiedenti asilo, con la crisi che c'è. Abbiamo cancellato lae ridurremo le tasse del 15 per cento per molte partite Iva».