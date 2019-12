Il portiere della Juve Mattia Perin ha sposato la sua Giorgia: emozione e cerimonia blindatissima

Mattia Perin e Giorgia Miatto si sono sposati. Per il portiere della Juve, originario di Latina e la sua storica fidanzata una cerimonia blindatissima, a cui hanno partecipato parenti e amici, anche provenienti dalla sua città, e ovviamente la loro bimba, Vittoria.



Gli invitati hanno trascorso la notte in un relais a cinque stelle di Brescia dove, in serata, il calciatore della Juventus ha emozionato tutti con una serenata alla sua promessa sposa. Della notte prima delle nozze sono trapelate solo le canzoni che ha cantato alla finestra,



"L'ultima notte al mondo" di Tiziano Ferro e "Con il nastro rosa" di Lucio Battisti. In seguito al soggiorno nell'hotel, con tanto di spa e panorama mozzafiato, parenti e amici degli sposi hanno raggiunto la chiesa dove si è svolta la cerimonia. La serata continuerà, per ora immortalata solo dai flash dei cellulari degli invitati. Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA