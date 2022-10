Mauro Icardi torna dall'Argentina: «Volo, felice». Ha riconquistato Wanda Nara?

Il volo per amore. «Volviendo, Feliz (volando, felice)» scrive Mauro Icardi nella sua story Instagram dove si mostra all'interno di un aereo e in trepidante attesa. Continua la telenovelas che sta appassionando i fan del giocatore ormai da tempo. Icardi sta tornando dall’Argentina, dopo essere scappato dalla Turchia (dove gioca), per cercare di riconquistare sua moglie Wanda Nara. Ci riprova nuovamente, scappando da un paese all'altro pur di ricucire il suo matrimonio. Dopo l'annuncio della fine delle nozze con Wanda, l'ex giocatore dell'Inter non si arrende e le sta provando tutte. Ma proprio tutte.

Dalle parole in didascalia nella story, sembra che Icardia sia felice di volare e raggiungere la sua Wanda: saranno tornati insieme? o è un ennesimo tentativo per dimostrare il suo amore?

Dopo tante dediche al miele per la sua (ex) Wanda, Mauro Icardi ha deciso di passare ai fatti. L'ex Paris Saint Germain, infatti, per salvare il suo matrimonio ha messo in secondo piano anche la carriera da calciatore. Il Galatasaray, infatti, ha diramato la lista dei convocati per il match di venerdì 30 settembre e il nome di Icardi non c'era. E la spiegazione al rebus nato in Turchia ha risposto il gossip: Icardi è volato di nascosto in Argentina, per cercare con una mossa disperata di riconquistare Wanda Nara, come già avvenuto un paio di volte nell'ultimo anno dopo essere stato mollato in seguito al tradimento con l'attrice Eugenia La China Suarez.