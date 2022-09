Victoria Beckham lancia un indizio sui social che sconvolge il mondo del gossip. Il suo tatuaggio dedicato al marito, David Beckham, è quasi del tutto cancellato. E sulla coppia i giornali scandalistici di tutto il mondo tornano a parlare di crisi.

L'estate nera dei matrimoni

Dopo le separazioni di Francesco Totti e Ilary Blasi, Gerard Piqué e Shakira, Wanda Nara e Mauro Icardi, un'altra grande coppia potrebbe essere vicina all'addio. In un'estate nera dal punto di vista matrimoniale, adesso i riflettori si spostano sulla celebre coppia dello starsystem inglese. Victoria Beckham e David Beckham potrebbero essere vicini alla rottura definitiva. A svelare la notizia potrebbe essere stata la stessa ex Spice Girl grazie a un video che è subito diventato virale, spaventando i milioni di fan.

Il video incriminato

In un recente video pubblicato sul suo Instagram, la stilista 48enne ha sfoggiato un nuovo prodotto per le labbra rosse della sua Victoria Beckham Beauty campionandolo sul suo braccio per far vedere l'effetto che produce. Ma quando la telecamera ha puntato l'obiettivo sul braccio dell'ex pop star, i follower hanno subito notato che il tatuaggio, con le iniziali di suo marito, era quasi invisibile.

La preoccupazione dei fan



Sebbene Victoria Beckham non abbia affrontato pubblicamente la rimozione del tatuaggio, i suo tanti fan hanno chiesto informazioni sullo sbiadimento dell'inchiostro nei commenti sotto il video. «Perché ti sei fatta rimuovere il tatuaggio Victoria?», è solo uno dei tanti commenti apparsi sotto il suo post. Domande alle quali l'ex Spice Girl non ha risposto, andando ad aumentare ulteriormente i rumors sulla loro presunta crisi. Un chiacchiericcio che in poche ore ha raggiunto il mondo intero che, però, stride notevolmente con quelle che sono state le ultime azioni dei coniugi Beckham. La coppia, infatti, è stata vista passeggiare mano nella mano in un parco pubblico di Londra... che sia l'inizio di una nuova telenovela scandalistica?