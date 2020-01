Selena Gomez confessa: «Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber»

Selena Gomez accusa Justin Bieber di abusi emotivi. L'attrice ha raccontato di essere stata vittima di abusi emotivi dal suo ex fidanzato quando avevano una relazione. La musicista di 27 anni ha confessato che il suo singolo, "Lose You to Love Me", parla della sua relazione di sette anni con Justin, nella quale rivela dei dettagli choc.

Nel testo spiega che credeva di avere qualcosa di bello stando con lui, ma oggi è contenta che sia finita. La Gomez ha ammesso all'Independent che la relazione con Justin ha rappresentato un periodo difficile della sua vita: «Non sono irrispettosa, mi sento vittima di un abuso», poi entra nello specifico: «Ho dovuto trovare un modo per capirlo da adulta. E ho dovuto capire le scelte che stavo facendo».

Bieber non ha risposto alle accuse, qualche mese fa aveva scritto un post in cui ammetteva di aver fatto uso di droghe e di aver "abusato" delle sue relazioni, quindi forse il riferimento era proprio a quello che oggi Serena Gomez ha confessato.

