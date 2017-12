Lady Bonolis e la foto della figlia sul jet privato: scoppia la polemica

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 19:24

Ci risiamo.parte per le vacanze di Natale con la famiglia e immortala il momento con una foto alla figlia Adele sulnoleggiato per raggiungere il Kenya. Lo scatto viene condiviso su Instagram ed è di nuovo polemica.Tanti follower avrebbero accusato la moglie didi "ostentare" ricchezza, di fronte a tanta gente che non arriva alla fine del mese.Immediata la replica della signora Bonolis: "io non “ostento” ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con i giornaletti sottolineate che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa nulla, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente (parole di Adele)".LEGGI ANCHE ----> Bonolis e l'aereo privato, Sonia Bruganelli al vetriolo: "In Italia

per essere apprezzato devi farti foto vestito da poveraccio" Un caso simile era scoppiato già lo scorso anno, quando Sonia pubblicò la foto del viaggio in jet privato per raggiungere Formentera. E voi da che parte state?