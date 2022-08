Totti e Ilary, la piccola Isabel inizia le elementari: il suo primo giorno di scuola nelle stories della mamma

Il primo giorno di scuola non si dimentica mai. Ilary nelle stories di Instagram racconta il primo giorno alle elementari di Isabel, l'ultima nata dal matrimonio con Francesco Totti. La piccola, bellissima e sorridente, con un completino nero, mostra il suo zaino-trolley colorato alla mamma, che immortala il momento con un foto e la scritta "prima elementare".

Tenerezza di mamma

Oggi 31 agosto, le scuole sono ancora chiuse, ma probabilmente la piccola Isabel è iscritta alla prima elementare di un istituto privato, che ha aperto due settimane in anticipo rispetto alla scuola pubblica. Nel secondo post, la piccola Isabel cammina insieme alla mamma, mentre trascina il suo zaino. In un terzo scatto la bimba, è all'esterno della scuola dove attende la campanella d'inizio insieme ad altri piccoli studenti come lei. Infine l'ultima foto, in cui Ilary abbraccia con enorme tenerezza sua figlia, che risponde con uno bel sorriso.

