Totti e Noemi, il capitano esce allo scoperto (anche) sui social: ieri la cena in un noto locale di Roma nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo insieme in pubblico. Questa volta in un locale a Ponte Milvio, il Jerò Restaurant che oltre alla cena offre intrattenimento dal vivo. Ieri il protagonista era il cantante Gianluigi Lembo che ha omaggiato la coppia con “Grazie Roma”, tutti i presenti si sono alzati in piedi a cantare, compresi Francesco e Noemi. Lei ha anche creato l’atmosfera con il led del cellulare. A riprenderli l’amico Alex Nuccetelli (il cupido che li ha fatti incontrare), Totti è apparso sereno e sorridente e a tratti anche imbarazzato per la ripresa. Con la coppia anche gli amici storici Giancarlo Pantano, Emanuele Maurizi ed Ezio Apolloni.

Totti e Noemi, la cena a Ponte Milvio

Roma Nord è diventata la nuova casa dell’ex attaccante: andrà a vivere in un lussuoso condominio a piazza Jacini e la sua nuova fidanzata abita nelle vicinanze di via Cortina d’Ampezzo, a pochi minuti dalla nuova casa di Totti. Ancora non convivono, ma è il passo è vicino. Domani, invece, ci sarà lo scontro in tribunale: a rappresentare la showgirl l'avvocato Alessandro Simeone, per per Totti gli avvocati Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace. Si tratta dell'udienza al tribunale civile per discutere delle borsette e delle scarpe della conduttrice.

Francesco a Roma nord, Ilary a Milano?

Il trasloco del capitano, a detta dei rumors capitolini, è imminente. Ma solo nei prossimi giorni sapremo se coinciderà davvero, come sostengono i soliti bene informati, con l'inizio della convivenza col suo nuovo amore, Noemi Bocchi. A Ilary Blasi per il momento, rimarranno le 25 stanze all'Eur dove continuerà a viverci con i tre figli Christian, Chanel e Isabel, casa che dopo il divorzio dovrebbe rimanere ai ragazzi. Ma anche lei è pronta a fare le valigie e a ripartire da zero. Pare infatti che la conduttrice sia vicina all'acquisto di una casa nel centro di Milano. Vite nuove, case nuove.

Un taglio al passato per entrambi i protagonisti della telenovela piu' chiacchierata e seguita dell'estate 2022.