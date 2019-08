Uomini e donne, Lorenzo Riccardi contro la Sardegna: «Vacanza di merd*. Un problema per fare qualsiasi cosa»

Sabato 17 Agosto 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 23:01

Con un video dalla sua stories di Instagram Lorenzo Riccardi, ex tronista di “Uomini e donne” e influencer ha fatto arrabbiare il popolo social (soprattutto sardo) per via di alcune considerazioni sulle vacanze che ha appena trascorso: «Abbiamo scoperto – ha spiegato - che la Sardegna è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa».Ricciardi sentenzia che la sua sarebbe stata proprio “una vacanza di merda” per via di diverse problematiche che l’ex corteggiatore poi tronista ha rilevato: «I cornetti. Esci di casa, problema colazione, cornetti finiti alle 8 del mattino. Vai verso il mare e c'è il problema parcheggio, perché la Sardegna non è attrezzata di parcheggi, non ce n'è uno neanche a pagarlo. Trovato il parcheggio, problema ombrellone, poi arriva il problema mare. Che c'è sempre: l'acqua è ghiacciata, sembra di buttarsi nell'Oceano, ci manca solo la nave del Titanic con la vecchietta con la collanina e siamo a posto».Quindi appunto una vacanza di merd*: «Se dovete andare in vacanza non venite in Sardegna, perché è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa».Le critiche allo sfogo certo non sono mancate e Ricciardi è di nuovo intervenuto sulla questione sempre attraverso le stories di Instagram: «Chiarisco quello che ho detto, mi scrivete in tantissimi. A me piace molto la Sardegna, io parlavo di servizi, poi magari mi sono espresso male e sul caso dell'acqua gelata c'era il fattore ironia. Sto rispondendo a tutti per cercare di farmi capire nel migliore dei modi. Comunque dal grande numero di commenti ricevuto capisco l'amore dei sardi per la propria terra»