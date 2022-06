Uomini e Donne, l'annuncio a sorpresa di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

I Cobras si allargano, arriva il tanto atteso annuncio, Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi. Con un dolcissimo reel pubblicato nei profili Instagram, i futuri genitori hanno voluto rendere pubblica la bellissima notizia di aspettare il loro primo figlio. I rumor andavano avanti già da un mese, si sa che ai fan non sfugge proprio nulla… La coppia, nata a Uomini e donne, condivide con i followers l’immensa gioia.

APPROFONDIMENTI LE ANTICIPAZIONI Uomini e donne, Trono Over e Trono Classico: chi sarà... SUI SOCIAL Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne:... SUL TRONO Uomini e donne, la scelta di Veronica Rimondi: ​«Eravamo...

Un breve video, dove i giovani ragazzi si mostrano in un tramonto in spiaggia più innamorati e felici che mai, Lorenzo bacia Claudia e le accarezza il pancione, una romantica canzone in sottofondo e infine le immagini dell’ecografia in cui si vede il feto muoversi.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri…una goccia di vita cresceva dentro di me…ed eravamo increduli..ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice.. Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”.

Queste le dolci parole con cui Claudia descrive la sua emozione. Lorenzo posta una foto con in mano il test di gravidanza positivo della compagna. La sua espressione, incorniciata da un grande sorriso, descrive perfettamente la felicità del momento. “19-04-2022 DIVENTO PAPA’. TI AMO AMORE”

Il coronamento di una storia d’amore nata sotto i riflettori del programma di Maria de Filippi, lui tronista lei corteggiatrice, un legame indissolubile che va avanti da 3 anni. Lorenzo e Claudia sono andati a convivere sin dall’inizio e da lì non si sono più lasciati. Progettavano un futuro insieme e possiamo dire che la direzione è quella giusta. Tanti Auguri Claudia e Lorenzo.