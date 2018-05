U&D, Nilufar Addati e la scelta di Giordano Mazzocchi: «Due giorni bollenti in hotel»

Domenica 27 Maggio 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 16:03

«È assurdo e ha superato qualsiasi aspettativa. Cammino a dieci metri da terra». Si sono spente le telecamere di “Uomini e donne” e dopo la scelta per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi comincia la vera vita di coppia: «Stiamo scoprendo lati del carattere dell'altro che non conoscevamo – ha spiegato la tornista al Magazine di “Uomini e donne” - Io lo avevo avvertito che in coppia mi sarei trasformata in una cozza che non si stacca più, ma credo abbia capito che parlavo sul serio solo adesso».Dopo la trasmissione non si sono più separati («Molto bello e tutto incredibilmente passionale. Appena spente le telecamere abbiamo trascorso 48 ore in albergo letteralmente incollati, lontano da tutto e tutti. È stato strano ma allo stesso tempo elettrizzante. E ci siamo guardati per ore») e in questa “luna di miele” ancora non hanno litigato: «Contro ogni pronostico per il momento ancora no! Solo qualche battibecco su come uno si veste e su qualche ristorante da scegliere per cena! Io sono fatta così: non poteva andare diversamente».Nella realtà Giordano appare un po’ diverso rispetto al piccolo schermo: «In realtà è più calmo e dolce di quanto mi immaginassi! Ci compensiamo: io sono una che sogna a occhi chiusi e lui mi tiene il braccio per evitare che voli troppo in alto. Alche in mezzo a tanta gente è lì che mi cerca con lo sguardo e con le mani per avvicinarmi a sé».