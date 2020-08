Nilufar Addati positiva al Coronavirus: «Amaro in bocca, troppa spensieratezza in Sardegna»

Nilufar Addati positiva al Coronavirus. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha scritto ai fan in una Instagram Stories di aver scoperto di essere positiva al covid. Ha spiegato lei stessa di essersi presa qualche giorno per raccogliere le idee e per comunicare ai suoi cari la notizia.

Nilufar sarebbe entrata a contatto con persone positive mentre era in Sardegna, quando è tornata a Napoli ne era inconsapevole. Tutti coloro con cui è stata a contatto erano asintomatici e hanno scoperto il virus una volta a casa, così quando le è stato comunicato ha fatto anche lei il test scoprendo di avere il covid. La Addati dichiara di essere partita dalla Sardegna senza alcun sintomo, ma ha preferito comunque mettersi in isolamento fiduciario ed eseguire il test.

Dopo 24 ore dal test ha iniziato ad avere i primi sintomi: febbre, mal di testa e la perdita del gusto e dell'olfatto. Ha ammesso di essere in contatto con la Asl che le effettuerà tra qualche giorno un secondo tampone e solo dopo due esiti negativi potrà di nuovo uscire. Per ora trascorre tutta la giornata in casa, chiusa nella sua camera per evitare contatti con i familiari.

Nilufar ha però detto di sentirsi abbastanza bene ma ha confessato di avere l'"amaro in bocca" per il contagio spiegando di aver vissuto i suoi 5 giorni di vacanza in Sardegna con “evidentemente troppa spensieratezza”.

