Miss Italia 2021 è Zeudi Di Palma: chi sono le napoletane che hanno conquistato l'ambita fascia?

Dopo quasi 21 anni a conquistare il titolo di “più bella d' Italia” è una campana, più precisamente napoletana. Zeudi Di Palma, infatti, prima di arrivare alla finalissima di Venezia ha conquistato la fascia di Miss Napoli. Prima di lei solo altre tre donne campane sono riuscite a conquistare la fascia di Miss Italia nei 75 anni di esistenza del concorso.

La prima napoletana a vincere Miss Italia fu Anna Maria Bugliari nel 1950. Arrivò a Miss Italia con il titolo di Miss Campania e battendo in finalissima, sorprendentemente, Sophia Loren giudicata una «una spilungona male impostata» e Giovanna Ralli. La bellezza elegante della Bugliari non rimase impressa nella mente degli italiani, tanto che lei decise di ritirarsi a vita privata appena 5 anni dopo la sua vittoria. Nel frattempo la Loren e la Ralli continuarono a macinare successi nel mondo del cinema, diventando tra le attrici italiane più amate e apprezzate di sempre.

Per vedere una seconda napoletana con indosso l'ambita fascia bisogna aspettare il 1986 con Roberta Capua. La giovane, all'epoca 18enne, arrivò seconda al concorso Miss Universo, avviando una florida carriera da modella. Negli anni 90, si converte al mondo della tv diventando volto di punta prima della Fininvest e poi della Rai grazie alla conduzione di programmi come UnoMattina. Dopo quasi 26 anni, Roberta Capua continua ad essere uno dei volti di Miss Italia più amati di sempre e che è entrato a far parte, grazie ai suoi lavori televisivi, della quotidianità del pubblico.

La vittoria di Daniela Ferolla nel 2001 fu invece molto particolare. La giovane infatti, nonostante fosse della provincia salernitana (Vallo della Lucania), partecipò come rappresentante della Calabria. Conquistò la fascia Miss Moda Mare Calabria durante le vacanze e questo la portò ad essere selezionata tra le finaliste di Miss Italia. La sua vittoria gli avvierà una fiorente carriera televisiva. Tra il 2014 e il 2015, conduce Linea Verde, uno dei programmi di punta della Rai nel weekend.

Zeudi Di Palma si aggiunge, quindi, a questo gruppo di donne che hanno rappresentato, nel corso dei 75 anni di storia di Miss Italia, la bellezza campana in giro per il mondo e per l'Italia. Un vero e proprio trampolino di lancio per quelle che sono poi diventate grandissime professioniste del mondo del cinema e della tv.