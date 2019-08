Da Bottega Veneta a Zara: le scarpe del momento hanno la punta quadrata

Martedì 13 Agosto 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 17:58

Dopo “the pouch”, la morbida pochette in pelle che sta facendo il giro del mondo, Bottega Veneta mette subito a segno un nuovo trend destinato a divenire il must del momento in fatto di scarpe: la. Jeans chiari larghi e tagliati alla caviglia, t-shirt bianca infilata dentro e isi sono affermati come complementi dell’outfit più indossato dell’estate, almeno a quanto si intravede su Instagram . Se le originalissimesembrano essere le più apprezzate dalle muse “scandi” che la scorsa settimana le hanno sfoggiate correndo da una sfilata della Copenaghen Fashion Week all’altra, guardando al prossimo autunno la maison di lusso vicentina propone il modello in, preannunciando subito il diktat per una nuova stagione “quadrata”.Gli(o sandali con i laccetti e punta quadrata) di Zara nel frattempo erano già diventati l’accessorio cult da mettere nella valigia per le meritate vacanze., si abbinano rigorosamente agli abiti midi stampati, a contrasto con le scarpe. Glisi confermano anche per i prossimi mesi compagni insostituibili di giornate e serate da trascorrere a qualche centimetro da terra.per non passare inosservate quelli di, neri di pelle da non separarsene mai quelli firmati Balenciaga. Il tacco è medio, alto, grosso, fino e a rocchetto: nessuna regola in altezza, basta che si trovi sempre una quadra.