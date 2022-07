Alba Parietti a 61 anni è sempre più rock: selfie show con i pantaloni trasparenti a rete

Alba Parietti, che stile! A 61 anni non smette di sorprendere i fan pubblicando dei selfie davanti allo specchio in cui mostra tutto il suo animo rock. Ormai si sa, l'estate 2022 è fatta di provocazioni. Celebrità e influencer che condividono sui social le loro vacanze da sogno mostrando, senza veli, i corpi mozzafiato.

E Alba Parietti è sicuramente una di quelle. Sui social è più attiva che mai, delizia i follower con contenuti che riprendono diversi aspetti della sua giornata: dalle feste nella sua casa a Ibiza a le giornate tranquille di mare. Ma con l'ultimo post, la conduttrice, ha infiammato Instagram con una versione diversa, mostrandosi come una vera rockstar e anche leggermente provocante.

Il selfie

Selfie alla toilet e look da sera. La location è Macao Café Santa Gertrudis di Ibiza, luogo di ritrovo per le celebrità che scelgono l'isola nel Mar Mediterraneo come meta estiva. Indossa un body nero stretch, maxi orecchini e tacchi a spillo. Poi il tocco finale, quello più importante: leggins trasparente in rete metallica che lascia intravedere le gambe.

Alba Parietti stuzzica i follower calando l'elastico dei pantaloni sul fianco. Nella didascalia ha poi scritto: «Rock N Roll Never Dies».

I commenti

Il post ha infuocato il web collezionando in pochi minuti tanti commenti e un mare di like: «Asciuttissima.. magari avere un fisico così a 60 anni, complimenti Alba».