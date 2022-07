Victoria De Angelis (Maneskin), lato B in fiamme: le immagini della vacanza hot a Ibiza

Victoria De Angelis sempre più hot. È di nuovo star del gossip la bassista dei Maneskin: questa volta a far scalpore però non sono i suoi seni, esposti più volte sui social, ma si tratta di qualcos'altro. Cosa? Il suo lato B, più in fiamme che mai.

Il post su Instagram

Per Victoria non è una novità mostrarsi come mamma l'ha fatta, e ancora una volta ha deliziato i fan internazionali condividendo su Instagram una carrellata di scatti che, come al solito, hanno alzato le temperature.

La bassista dei Maneskin sta trascorrendo le giornate a Ibiza insieme agli amici e a Ethan Torchio, prima di tornare in tournée in giro per il mondo.

Il dettaglio hot

Victoria ha svelato il dettaglio hot nella quinta foto del suo ultimo post. La posa è di spalle, e la 22enne dall'animo rock, indossando occhiali da sole neri e un top nero, lascia vedere la schiena e un tanga nero trasparente: un lato B così provocante da rischiare la censura su Instagram, infiammato dalla troppa abbronzatura.

E a corredo della foto ha scritto: «Bei ricordi e un sedere bruciato».

Free the nipple

Sorridente, serena e provocatrice. Questi sono gli elementi che più contraddistinguono la musicista di origine danese. Sul profilo privato, la De Angelis, pubblica spesso momenti della sua vita in cui si mostra quasi nuda. Da tempo ormai ha aderito al movimento: «Free the nipple», lasciando i seni scoperti con addosso solo i copri capezzoli a forma di stellina.

Niente può fermare Victoria De Angelis, amata dal pubblico proprio per il suo carattere fuori dagli schemi.