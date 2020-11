Andrea Lo Cicero in lacrime, uccisa l'asina nella fattoria per bimbi disabili: «Mi hanno ammazzato una figlia»

Lacrime e rabbia per Andrea Lo Cicero, ex nazionale italiano di rugby e protagonista in tv con Giardini da incubo: un anziano cacciatore ha sparato all'interno della tenuta di sua proprietà, colpendo e uccidendo una delle asine che Lo Cicero allevava e utilizzava per la pet therapy con i bambini disabili. Zaira, questo il nome dell'asina, è rimasta agonizzante sotto gli occhi di Andrea Lo Cicero e della sua famiglia prima di morire.

È accaduto domenica scorsa nei pressi di Nepi (Viterbo), dove Andrea Lo Cicero possiede una tenuta adibita a fattoria didattica, la onlus Terra dei bambini, dove gli animali vengono utilizzati per la pet therapy. L'ex nazionale di rugby stava passeggiando con la moglie ed il figlio quando, a breve distanza, ha udito degli spari e ha visto la sua asina Zaira cadere a terra. L'anziano cacciatore, un 77enne poi identificato dai carabinieri che gli hanno sequestrato l'arma, si era sporto sulla recinzione della tenuta per poi sparare. Su Instagram, Andrea Lo Cicero, in preda alla disperazione, ha pubblicato il video dell'animale, appena morto: «Ma come si fa? Come si fa? Certe persone, a una certa età, non possono usare le armi, qualsiasi cosa si muova, loro sparano!».

Andrea Lo Cicero si è poi scusato per quel video crudo, pubblicando altri aggiornamenti: «Vi ringrazio per i vostri messaggi di affetto e vicinanza e vi chiedo scusa per quelle immagini, ma volevo farvi vedere cosa è successo. In quel momento stavo passeggiando con mia moglie e mio figlio, approfittando della bella giornata, quell'uomo poteva uccidere anche noi. Non sono contro la caccia, ma così non va bene: non si può dare un'arma a una persona di 80 anni. Sono 20 anni che cacciano e sparano qui intorno, anche se sanno che abbiamo gli animali. Per me gli animali sono tutto, è come se mi avessero ammazzato una figlia!».

L'ex rugbista ha poi aggiunto: «Credetemi, anche se magari uno può pensare che non sia così, gli asini sono animali molto sensibili e vivono in gruppo, sono come una squadra di rugby. Anche gli altri miei asini sono disperati in questo momento, hanno ucciso uno di loro».

Ultimo aggiornamento: 13:30

