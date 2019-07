Anziani coniugi muoiono nello stesso giorno dopo 71 anni di matrimonio

Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:56

Una commovente storia d'amore ha fatto piangere gli Stati Uniti.Una coppia di anziani è morta lo stesso giorno dopo 71 anni di matrimonio, i due coniugi sono morti, infatti, a distanza di 12 ore l'uno dall'altra.Herbert e Frances DeLaigle si incontrarono in un bar di Waynesboro, e all'epoca avevano solo 22 e 16 anni. Frances lavorava in quel locale. Il loro primo appuntamento fu al cinema. L'anno seguente, Herbert chiese a Frances di diventare sua moglie e lei accettò la proposta di matrimonio senza alcuna titubanza.Rischiarono di non sposarsi, arrivando entrambi con un'ora di ritardo alla cerminia. Il predicatore stizzito inizialmente si rifiutò di celebrare le nozze, tuttavia i due innamorati riuscirono a convincerlo e la loro unione è durata oltre 70 anni.La coppia ha vissuto per sei anni in Germania, quando DeLaigle ha servito l'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Dalla loro unione sono nati sei figli, hanno avuto 16 nipoti e 25 pronipoti.Come riporta il sito exitonoticias, in un'intervista dello scorso anno, Frances raccontò che il marito l'ha fatta ridere per tutta la vita e a 93 anni, ancora raccontava barzellette e prendeva la vita con ironia.«È incredibile, sono stati per 71 anni e ora sono insieme in paradiso. Che incredibile storia d'amore», ha detto alla stampa la famiglia Delaigle, commentando il doloroso momento.