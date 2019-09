Brad Pitt ha una nuova fidanzata, ma non è un'attrice: Sat Hari fa la guru spirituale

Giovedì 26 Settembre 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 14:11

Il cuore di Brad Pitt torna a battere: ma stavolta non per un'attrice o una showgirl. La nuova fiamma, secondo le indiscrezioni, sarebbe... una guida spirituale. Si tratta di Sat Hari Khalsa, cinquantenne designer di gioielli che da molto tempo vive in India . I due si sarebbero conosciuti l'anno scorso a un evento organizzato da Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers , e avrebbero cominciato però a frequentarsi solo negli ultimi tempi. Sui siti di gossip americani stanno infatti girando nelle ultime ore delle foto che li ritraggono insieme. Nulla di serio, si vocifera: la coppia si starebbe "conoscendo". Dopo il divorzio da Angelina Jolie, la bionda guru non è la prima a venire data per nuova fidanzata di Pitt: prima di nei c'era stata Neri Oxfam, che però aveva smentito.