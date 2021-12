Chiara Ferragni e gli auguri per il compleanno di papà Marco: le foto che commuovono il web

In tutti i traguardi più importanti della loro vita, lui c'era. Dietro al successo umano e professionale di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca, c'è l'amore e la cura di un padre che non le ha mai lasciate sole. A dirlo sono le tante foto condivise dalle figlie in occasione del compleanno di papà Marco Ferragni, stimato dentista di Cremona, ex marito di Marina Di Guardo. Ognuna delle figlie ha scelto di pubblicare un ricordo diverso con il padre, scopriamoli insieme.

L'album dei ricordi di Chiara Ferragni

«Happiest birthday to my papone Marco Ferragni. Love you so much», ha scritto Chiara Ferragni accanto all'album di ricordi scelto per festeggiare la ricorrenza. Si incomincia con la foto del matrimonio, uno dei momenti più emozionanti in assoluto per l'imprenditrice digitale che, avvolta da un magico abito da sposa Dior, attraversa un arco di fiori bianchi dando il braccio al padre. Seguono uno scatto rubato dal backstage di XFactor e una simpatica foto nello studio dentistico del padre, che precedono l'emozionante momento in cui Marco Ferragni vede per la prima volta in clinica Leone e il ritratto di famiglia accanto alle altre due figlie Francesca e la piccola di casa Valentina. Tra gli scatti scelti non mancano poi alcune foto delle vacanze in compagnia del genero Fedez, con cui Marco ha un ottimo rapporto.

La foto dell'infanzia di Valentina Ferragni

Per i suoi auguri social al padre Marco, Valentina Ferragni ha selezionato quattro foto meno corali, ma altrettanto significative. Nella prima l'influencer è ritratta abbracciata al padre dietro a una romantica parete di rose, nella seconda lo scatto risale alla sua infanzia: la coppia è al mare e lei lo tiene stretto a sé con le sue manine. La terza fotografia è un selfie papà-figlia, mentre nella quarta il padre tiene in braccio il cane della figlia, Pablo Theodore. A corredo di queste foto poche semplici parole: «Happy birthday to my handsome dad. I love you so so so so much».

Il ritratto di famiglia di Francesca Ferragni

Delle tre sorelle è l'unica che ha deciso di seguire le orme paterne e di diventare dentista, ed è anche la meno social di tutte con all'attivo solo – si fa per dire – 1,2 milioni di follower. Anche per questo Francesca Ferragni ha preferito condividere solo una fotografia accompagnata da queste parole: «Tanti auguri di buon compleanno al mio papà». La secondogenita ha scelto un ritratto di famiglia molto recente, scattato in occasione della premier milanese della serie tv The Ferragnez, dove le tre sorelle si stringono al padre Marco e alla madre Marina. Decisamente da incorniciare.