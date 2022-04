Clizia Incorvaia, la dichiarazione ai follower: «Non posso più allattare»

Stop all'allattemento per Clizia Incorvaia. L'influencer siciliana, ex gieffina, con un post pubblicato su Instagra ha dichiarato ai follower che da ora in poi non allatterà più il piccolo Gabriele, il figlio avuto con Paolo Ciavarro lo scorso febbraio. «Ti ho allattato finché ho avuto il latte… devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse etc non è facile )» scrive Clizia a corredo di alcune sue foto col suo bambino mentre allatta.

L’ex gieffina ha raccontato che il suo corpo si è fermato e che ad arrendersi, ancor prima, è stata la sua mente. L’intervento è stato apprezzato dai suoi fan poichè molte donne si sono rispecchiate nel messaggio lanciato dall’ex di Francesco Sarcina. «Scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete SERENE e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere le MIGLIORI MAMME».

Alla sua dichiarazione, non sono mancate le critiche. Clizia ha voluto porre particolare attenzione un commento fatto da un'utente di nome Giulia. Quest’ultima ha accusato la siciliana di “farla facile” e di avere messo al mondo un figlio ma al contempo di volere “continuare a fare la bella vita”. Quindi ha aggiunto che quando c’è un neonato una madre “non esiste più come donna per un bel po’ di tempo”.

Clizia, di conseguenza, ha perso le staffe, sottolineando l’intervento fuori luogo, rispondendole con una story Instagram specificando che non è stata sua la scelta, ma del suo corpo. A conclusione: «L'ignoranza è una brutta bestia».