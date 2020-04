Coronavirus, podista corre 70 km in casa: «Una maratona intorno al tavolo del soggiorno»

Non poteva allenarsi in strada, lo ha fatto in casa: Fabio Faggiani, di Tolfa, vicino a Civitavecchia, ha raccolto la sfida del sito di informazione riminese AltaRimini.it, che aveva chiesto ai corridori di tutta Italia di raccontare i loro exploit casalinghi, per stimolare gli sportivi a continuare ad allenarsi pur nel rispetto delle ordinanze contro la diffusione del coronavirus.



Fabio, podista 35enne, ha preso alla lettera la sfida, percorrendo ben 70 km nella sua casa, in un perimetro di 25 metri, di cui 42 km, praticamente una maratona, intorno al tavolo del soggiorno, dal perimetro di 15 metri. Un bel modo di allenarsi per Faggiani, che ieri doveva partecipare alla Maratona di Milano, ovviamente annullata per via della pandemia: la sua corsa in salotto è iniziata alle 4 della mattina di sabato e finita dopo l'ora di pranzo, dopo 9 ore.

La sua impresa il 35enne l'ha documentata anche sul suo profilo Facebook, con tre foto tra cui quella del cronometro, che testimonia la distanza di 70,44 km in poco meno di 9 ore.

Non importa cosa trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre stai correndo. Amo correre, è una cosa che puoi fare contando con le tue sole forze. Sui tuoi piedi e sul coraggio dei tuoi polmoni - scrive nel suo post - Dedico questa impresa a tutti i professionisti della sanità che giorno dopo giorno stanno cercando di salvarci dal baratro in cui sembra di essere precipitati spero che questa sfida possa cmq servire come esempio

