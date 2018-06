Napoli, il piccolo Umbertone finisce sul presepe: «Grazie per questo stupendo regalo»

Mercoledì 6 Giugno 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 14:28

Umbertone torna a prendersi la scena. Il bambino paffutello amico dei calciatori del Napoli ed incontrastato leader dei social network, ora sbarca anche sul presepe napoletano. Il protagonista, infatti, è stato immortalato accanto all'artigiano Marco Ferrigno, uno dei più noti in città, con la sua personale statuina da presepe, un regalo inaspettato e subito ricondiviso in rete.«Tutto immaginavamo, ma mai che Umbertone rientrasse tra le statutette del grande maestro Ferrigno...», si legge dal suo account Instragram ufficiale. «È stata un’emozione unica vederlo tra le strade magiche della nostra città accanto alle statue di personaggi che hanno fatto la storia di Napoli e non solo. Siamo grati a te maestro per questo stupendo regalo e all’amore della gente per la spontaneità e simpatia della nostra piccola peste».