L'annuncio della morte della regina Elisabetta rappresenterà per sempre un momento storico per la BBC. La tv pubblica del Regno Unito, infatti, è stata la prima a dare la notizia, e lo ha fatto grazie alla maestria del conduttore Huw Edwards. L'attenzione di molti telespettatori, però, non si è concentrata sull'anchorman, bensì su ciò che accadeva alle sue spalle: una scena che ha lasciato molti sbigottiti.

BBC, selfie in diretta durante l'annuncio della morte di Elisabetta

Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina Elisabetta, alle sue spalle, all'interno della redazione della BBC, c'erano due persone che si stavano scattando un selfie. Il tutto, in diretta tv e in uno dei momenti più solenni della storia dell'emittente. O almeno, così sembra guardando dalle immagini, che comunque sono molto sfocate.

A segnalarlo è il Mirror, che riporta anche varie reazioni da parte degli utenti sul web. «Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina, c'era chi, dietro di lui, si faceva un selfie. Abbiate un po' di rispetto» - si legge tra i vari commenti - «Una cosa disgustosa, un vero peccato che la BBC non abbia più controllo sul proprio personale».

Non tutti, però, sono della stessa opinione. C'è anche chi crede che la polemica sia eccessiva, come un utente che scrive: «Non vale la pena discuterne oltre. La gente vuole un titolo nobiliare per Huw Edwards solo perché ha letto un discorso preparato e al tempo stesso attacca chi non mostrerebbe rispetto per una donna che neanche avevano mai conosciuto. Questa è roba da Corea del Nord».

BBC, il discorso di Huw Edwards

Intanto, però, lo storico conduttore della BBC Huw Edwards incassa le lodi di un intero Paese in lutto. Il giornalista, alla tv di Stato sin dal 1984, aveva preparato non solo l'abito a lutto (come è consuetudine) in vista della diretta, ma ha scelto un modo sobrio ma al tempo stesso solenne per annunciare la morte di Elisabetta. Questo perché, come rivelato dall'amico Alastair Campbell (ex consulente di Tony Blair), «sapeva che questo triste giorno sarebbe arrivato e da mesi si stava esercitando proprio su quell'annuncio, recitandolo in continuazione davanti allo specchio. Lo ha fatto in modo superbo».