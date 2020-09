Covid, Elon Musk contro il vaccino: «Non sono a rischio. Non lo faranno neanche i miei figli»

Elon Musk entra ufficialmente nelle schiere dei negazionisti del Covid e del suo vaccino. Nell'ultimo episodio del podcast del Nwy York Times, "Sway", il Ceo di Tesla e Space X ha dichiarato che né lui né la sua famiglia si sottoporranno al vaccino contro il coronavirus quando verrà distribuito. «Non sono a rischio. E non lo sono nemmeno i miei figli, per questo faremo il vaccino», ha detto l'imprenditore, che lo scorso maggio aveva violato deliberatamente il lockdown, aprendo lo stabilimento Tesla di Freemont in California.

La conduttrice del podcast, la giornalista Kara Swisher, gli ha chiesto cosa ne pensasse della situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti «Questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Nel grande schema delle cose quello che abbiamo è qualcosa con un tasso di mortalità molto basso e un alto contagio. In sostanza, la cosa giusta da fare sarebbe non chiudere a chiave l’intero Paese, ma mettere in quarantena chiunque sia a rischio finché non sarà passata la tempesta».



Non ci sono prove che Musk o la sua famiglia siano meno suscettibili al virus altamente contagioso che ha ucciso più di 200.000 americani di tutte le età.

Swisher ha anche sollevato la sua risposta ai blocchi imposti all'inizio di quest'anno per mitigare la diffusione del virus. Musk ha detto che si è opposto ai blocchi e che non "servivano al bene superiore".

"In sostanza, la cosa giusta da fare sarebbe non aver bloccato l'intero paese ma, credo, chiunque sia a rischio dovrebbe essere messo in quarantena fino a quando la tempesta non sarà passata", ha detto Musk, che a marzo aveva previsto che ci sarebbe stato essere " vicino a zero nuovi casi " entro la fine di aprile.

Musk ha fatto dichiarazioni simili in passato , anche in un'intervista di luglio con il New York Times . Ha falsamente minimizzato i rischi per bambini e giovani quando si tratta di COVID-19, nonostante le prove di giovani che si ammalano gravemente e persino muoiono a causa della malattia (sebbene non siano tra i gruppi considerati più vulnerabili). Musk ha anche ignorato i dati che mostrano che una parte significativa di quelli infettati dal virus non mostra mai sintomi .

Tuttavia, l'apprensione di Musk sull'ottenere un vaccino contro il coronavirus rispecchia il sentimento di un gran numero di americani. Un recente sondaggio Ipsos MORI ha rilevato che il 33% degli intervistati statunitensi ha dichiarato che non avrebbe ricevuto un vaccino non appena ne fosse stato disponibile uno, citando preoccupazioni sugli effetti collaterali, sebbene il 20% di quegli intervistati abbia dichiarato di essere contrario ai vaccini in generale.

Dozzine di vaccini contro il coronavirus sono in lavorazione, di cui 32 già in fase di sperimentazione sull'uomo . Ma i responsabili politici stanno ora cercando di determinare come dare la priorità a chi dovrebbe ricevere un vaccino per primo quando uno sarà disponibile. Moncef Slaoui, il capo consigliere dell'Operazione Warp Speed ​​- l'iniziativa dell'amministrazione Trump per accelerare la creazione di un vaccino contro il coronavirus - ha recentemente dichiarato ad Andrew Dunn di Business Insider che un vaccino molto probabilmente non sarebbe ampiamente disponibile per gli americani fino ad aprile, maggio o giugno del 2021.

