Ema Stokholma e il taxi a Roma: «Mi ha detto “se sapevo che pagavi con il pos non ti portavo a casa”»

Disavventura a Roma con un conducente di un taxi per Ema Stokholma. La dj e conduttrice radiofonica, da stasera tra i concorrenti della 17/a edizione di Ballando con le Stelle al via su Rai1 ha raccontato - con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram - ciò che le è successo nella Capitale.

«Stazione taxi Roma - dice Ema - Un'ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il pos. Mi risponde che se lo sapeva prima non mi portava a casa». Nel filmato, intanto, si sente il tassista lamentarsi del fatto di aver incassato solo 50 euro in contanti poiché tutti i suoi clienti hanno pagato con la carta. «Ma le sembra normale? adesso si ricorda della ricevuta perché le sto facendo il video», conclude Ema Stokholma.

Ballando con le stelle torna sabato 8 ottobre: concorrenti, coppie, ospiti della nuova edizione