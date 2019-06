Esame da rifare dopo anni dal diploma, al Centro Sperimentale del cinema scoppia il caso «Immaturi»

Sabato 8 Giugno 2019, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 21:43

Dover. Un incubo che hanno in molti, una storia raccontata dal cinema e dalla tv con il film e la serie "Immaturi", ma anche una brutta realtà per alcuni ex studenti di Roma. Non si tratta della maturità madopo sei anni, aper il Centro sperimentale di cinematografia di Roma.Dopo il ricorso di uno degli studenti il Consiglio di Stato ha annullato l'esame. Tra loro ci sono persone che nel tempo hanno anche conseguito il diploma che dovranno rifare l'esame da capo, pena l'annullamento di tutti i titoli di studio successivi. La scuola di cinema pubblica nel 2013 il bando per l'ammissione ai corsi ordinari per il triennio 2014-2016, tra cui quello di sceneggiatura con sei posti in palio. Uno di questi studenti non riesce a passare e chiede un ricorso per vari motivi, tra cui la "violazione del principio dell'anonimato per le prove scritte".Ora i ragazzi che nel frattempo si sono diplomati dovranno ripetere la selezione. Pare però che alcuni di loro non abbiano alcuna intenzione di rifare tutto da capo. A tal riguardo il direttore della scuola fa sapere: «L'ordinanza del Consiglio di Stato nell'annullare la procedura già svolta travolge anche gli effetti della stessa e ogni successivo provvedimento da essa scaturenti».