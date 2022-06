L'ex Miss Brasile muore a 27 anni: Gleycy era in coma da 2 mesi dopo un'operazione alle tonsille

Morta dopo un’operazione di routine alle tonsille. Non ce l’ha fatta Gleycy Correia modella e ex Miss Brasile. Dopo 77 giorni di coma è deceduta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove era stata ricoverata ad aprile. La ragazza 27enne di Macae, nel sud-est del Brasile aveva avuto un’emorragia e un infarto pochi giorni dopo la tonsillectomia. «Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia. E' andata all'Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in coma, senza attività neurologica. Oggi è morta» ha annunciato il sacerdote di famiglia Lidiane Alves Oliveira, riporta il Mirror. Il corpo di Gleycy è stato inviato all'Istituto di medicina legale di Macae per l'autopsia.

I parenti della ragazza, incoronata Miss United Continents Brazil nel 2018, chiedono giustizia per la tragica morte. Il pastore Jak Abreu, ha scritto sui social media che i familiari credono che durante l'operazione i medici abbiano commesso un errore. «Dio ha scelto questo giorno per raccogliere la nostra principessa. Ci mancherà molto, ma ora illuminerà il cielo con il suo sorriso» ha aggiunto il pastore ringraziando i tanti che hanno pregato perché la giovane potesse riprendersi. Gleycy era una star dei social media con oltre 52.000 follower su Instagram. Raccontava spesso delle sue origini umili e della sua infanzia: aveva iniziato a lavorare, riporta il Sun, a 8 anni facendo manicure in un salone di bellezza. Dopo essere entrata in coma, la sua pagina è stata rilevata dai parenti che l'hanno usata per pubblicare le preghiere. Una veglia funebre per Gleycy si è tenuta lunedì alle 19:30 e la sua sepoltura è avvenuta oggi.