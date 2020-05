Movida fase 2, Gabriele Muccino lancia l'anatema: «Qui Milano, abbiamo un problema»

È di nuovo polemica sulla movida a Milano. A farla riesplodere un twitter del regista Gabriele Muccino che, alla foto che pubblichiamo qui sopra, unisce queste parole: «Qui Milano, abbiamo un problema».

Nella foto si vedono moltissime persone per strada a Milano che passano la serata bevendo un aperitivo in compagnia di amici, come se il Coronavirus non ci fosse mai stato. Alcuni indossano la mascherina, altri la portano abbassata .



e se è stato lui stesso a scattarla. Peraltro fra i commenti c’è chi afferma trattarsi di un falso data la pioggia in serata è caduta sul capoluogo lombardo.

Intanto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non usa giri di parole e avverte: «Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni sono pronto a intervenire, anche con nuove restrizioni».

