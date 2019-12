Salvini e la Nutella, sberleffo social di Fiorella Mannoia: «​Daje Mattè!»

Matteo Salvini e la Nutella, ecco lo sberleffo social di Fiorella Mannoia. «Immagina la scena: Mattè amo fatto 'na cazzata, dovemo fà subbito 'na foto cò un vasetto de Nutella! Io nun ce l'ho! Allora dovemo annà ar supermercato! Adesso? Si, adesso. Prima che chiude, sbrigate! Aspetta che me vesto, ma la prossima vorta nun me fate dì ste cazzate. Daje Mattè!» Lo scrive su Twitter Fiorella Mannoia, rispondendo ad un tweet dello scrittore Eugenio Cardi, dedicato al dietrofront di Salvini sulla Nutella. Cardi, pubblicando la foto di Salvini davanti allo scaffale della Nutella di un supermercato, aveva scritto: «In piena fase di recupero su #Nutella. Evidentemente la paura di una gran bella querela fa 90...».

Salvini, gaffe anti Nutella: «No alle nocciole turche». Ma senza non esisterebbe

Salvini, le nocciole turche e il bipolarismo della Nutella



Già ieri la Mannoia aveva criticato via social il leader della Lega per la sua decisione di non mangiare più la Nutella perché fatta con nocciole provenienti dalla Turchia. - «Anche le nocciole sono migratorie», aveva trittato la cantante.

La cantante, in un altro cinguettio, aveva anche commentato il calendario-provocazione della Femi-Cz Rugby Rovigo dove una foto ritrae la squadra che urina sulla scritta "Racism". «Stanno avanti!», aveva esclamato la Mannoia. Una dichiarazione che arriva in giorni caldi sul tema del razzismo nello sport e in particolare nel calcio.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA