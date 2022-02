Francesco Chiofalo: «Aspetto che si liberi un letto in rianimazione, ho una palla nera in gola»

Non c'è pace per Francesco Chiofalo. L'influencer, noto al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, ha raccontato al settimanale "Nuovo" di avere un nuovo problema di salute. Chiofalo ha spiegato che gli è stata trovata una «palla nera» in gola (o meglio, nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola) e che a breve dovrà sottoporsi a un intervento. Già nel 2019, infatti, all'influencer fu asportata una massa tumorale, che per fortuna si rivelò benigna. Il cancro era localizzato al cervello.

Francesco Chiofalo: «Aspetto che si liberi un posto in rianimazione»

Francesco Chiofalo, che è già in cura al San Camillo di Roma, ha fatto sapere di non essere ancora a conoscenza della data dell'intervento. «Aspetto che si liberi un letto in rianimazione», ha detto "Lenticchio" di Temptation Island. Chiofalo ha concluso: «Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto».