Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi dopo l'incontro: «Non lo so, sono molto confusa»

Francesco Chiofalo

Lunedì 9 Settembre 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 17:23

si sono lasciati, con grande dispiacere dell’ex protagonista di “Temptation Island” che, disperato, è partito alla riconquista del suo amore. Lenticchio, è questo il soprannome di Francesco, è infatti partito da Roma per raggiungere al sua ex al fine di riconquistarla.L’incontro ci deve essere stato dai che Antonella ha dato qualche risposta sull’argomento dopo le numerose domande dei suoi follower: “Non lo so – ha spiegato ai fan - Sono molto confusa. Io so benissimo che lui tiene a me e che sta facendo di tutto… Ma da parte mia non credo tornerebbe tutto come prima. Sono stata super rispettosa in questi mesi! E forse troppo”.La porta però non sembra essere definitivamente chiusa: “Chi ha sofferto d’amore come me sa benissimo che il sentimento non svanisce da un momento all’altro”.Intanto Francesco aveva fatto sapere che il dolore per l’allentamento gli impediva di lavorare: “Sto male - ha confessato sul social - come non sono mai stato in vita mia. Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer”.